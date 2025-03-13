Психопат напал на людей с ножом и пистолетом в центре Междуреченска

В Междуреченске мужчина с психическим расстройством совершил нападение на прохожих, используя огнестрельное и холодное оружие, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Все произошло 10 марта в центре города. По информации полиции, 44-летний мужчина, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, вооружился пневматическим пистолетом и ножом.

На улице Весенней он атаковал автомобиль с двумя молодыми людьми, произведя выстрел в салон и нанеся ножевое ранение в область бедра водителю, после чего скрылся с места преступления.

Полиции удалось задержать злоумышленника недалеко от места происшествия, при нем находилось оружие. После задержания он был помещен в психоневрологический диспансер.

Пострадавший 22-летний юноша был госпитализирован с колото-резаной раной бедра.

В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, включая судебно-медицинскую, трасологическую, баллистическую и дактилоскопическую. По результатам проведенной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.