Протеже Жириновского, севший за заказное убийство, пытается выйти на свободу

Загородникова судили за заказное убийство прокурора Братска Александра Синицына. Он отбывает 20-летний срок в колонии. Бывший парламентарий уже отсидел 17 лет и теперь хочет выйти на волю. Все меддокументы экс-депутат собрал, ходатайство на УДО подано.

Протеже Жириновского задержали в 2008 году за заказ на убийство прокурора Братска — того подкараулили и выстрелили в грудь у дома в 1999 году. Прокурор курировал расследование самых резонансных уголовных дел, осложняя жизнь преступности, в том числе действовавшей тогда братской ОПГ.

Подозреваемых в убийстве Синицына схватили спустя несколько лет. Среди них был экс-начальник УВД Братска Владимир Утвенко, бывший депутат гордумы Вадим Моляков и депутат ЛДПР Виктор Загородников. Они были активными членами ОПГ и организовали убийство прокурора. За заказ они заплатили 1,5 млн рублей.

Еще пять человек, которые причастны к убийству, на тот момент сидели по другим преступлениям.

После громкого задержания экс-депутата Жириновский лично пытался вытащить Загородникова из-под ареста, обращался к главе СК Александру Бастрыкину. Лидер ЛДПР заявлял, что уголовкное дело в отношении куратора иркутского отделения партии — попытка повлиять на выборы в регионе не в пользу ЛДПР. Но его защита не помогла.

Загородникова и других членов местной ОПГ приговорили к срокам в тюрьме по статьям «Убийство» и «Бандитизм».

