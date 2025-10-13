Протаранил машины на скорости: появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте

Появилось видео серьезного ДТП с BMW на Кутузовском проспекте в Москве

Telegram-канал 112 разместил видеоролик с моментом массовой аварии на Кутузовском проспекте в столице, ДТП записал регистратор.

На нем видно, как BMW выехал на встречную полосу на скорости и врезался в другие машины. По дороге сразу разлетелся пластик от авто. Одну машину развернуло от удара.

Днем в понедельник произошла массовая дорожная авария рядом с деловым центром «Москва-Сити». В ДТП пострадали ребенок и двое взрослых.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ.

