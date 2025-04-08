Проститутки в Татарстане убили «коллегу», чтобы передать ее дочь сутенерше

В Татарстане проститутки насмерть забили женщину и украли ее дочь, на ребенка сделали поддельные документы, сообщается на сайте МВД РФ по республике.

В полицию обратился мужчина 1992 года рождения. Он попросил найти свою дочь, при этом с ребенком и ее матерью заявитель не общался несколько лет.

Полицейским удалось обнаружить девочку. В ходе расследования они выяснили, что малышка воспитывалась жительницей Казани 1990 года рождения, которая изготовила на нее поддельные документы и выдала ее за свою дочь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. п.«а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Женщина вину признала полностью. Ее арестовали.

Также силовики узнали, что задержанная причастна к убийству матери девочки. Еще она является сутенершей и занимается предоставлением интимных услуг за деньги в различных городах РФ. Злоумышленница в июле 2020 года подговорила двух «работниц» убить третью, чтобы переписать на себя ее ребенка.

Тогда девушки под предлогом поездки к клиенту вывезли свою жертву на машине в поле. Там они попытались ее задушить, а затем нанесли множество ударов по голове бутылками от шампанского. Тело погибшей бросили в траве и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Также одна из подозреваемых в убийстве, жительница Екатеринбурга 1998 года рождения, еще призналась в том, что в 2019 году она вместе с «работодательницей» убила «коллегу», испугавшись, что она может рассказать полицейским об их деятельности.

Ее заключили под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Полицейские проводят дополнительные оперативные и следственные мероприятия, устанавливают все обстоятельства убийств, а также похищения ребенка, разыскивают вторую соучастницу преступления.