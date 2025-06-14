Пронзил как шпагой: житель Каширы заколол друга шампуром на шашлыках

Жителя Каширы подозревают в убийстве знакомого, которое произошло при помощи шампура. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Все случилось 13 июня в дачном доме на берегу Оки. Компания отмечала праздники, в том числе распивая алкоголь. Вдруг между мужчиной и его приятелем вспыхнула ссора, во время которой тот схватил шампур и пронзил им грудь оппонента.

Остальные участники кровавого отдыха вместе с фигурантом отвезли пострадавшего в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

В данный момент убийца задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. Также были допрошены свидетели, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.