Прокуратура взяла на контроль дело о пожаре с тремя жертвами в Подольске

В Подольске из-за пожара в соседней квартире погибли три взрослых человека. Прокуратура Московской области в официальном Telegram-канале сообщила, что взяла ход расследования дела на свой контроль.

Вечером 5 января 2026 года на Московской улице в Подольске загорелась квартира в жилой многоэтажке. В результате происшествия от отравления угарным газом скончались трое жильцов — две женщины и мужчина, которые находились в соседних квартирах. Еще двух пострадавших доставили в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Подольска взяла на контроль расследование — ведомство следит за тем, как устанавливаются все детали трагедии и как продвигается следствие.

Специалисты установили, что огонь вспыхнул из-за неисправности электрических проводов. Точные причины пожара станут известны после завершения технической экспертизы.

