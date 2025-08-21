Прокуратура проводит проверку после драки двух женщин в детсаду в Подмосковье

Прокуратура держит на контроле установление обстоятельств конфликта двух местных жительниц в детском саду в Видновском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга соцсетей и СМИ было обнаружено видео, как в детсаду в Дрожжине мать обругала матом собственную дочь. За девочку попытались заступиться другие родители. Затем мать схватила зонт и побила им женщину, снимавшую ее на видео.

Пострадавшая уже сходила в больницу, зафиксировала побои и написала заявление в полицию. Родители готовят коллективную жалобу на агрессивную даму.

Городская прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также контролирует ход и результаты проверки по факту нападения на женщину.