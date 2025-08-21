Мать-гроза подмосковного детсада обматерила дочку и избила ее защитницу зонтом

В детсаду в подмосковном Дрожжино мать обругала матом собственную дочь, а когда за него заступились родители, женщина набросилась на них с зонтом. Родители уже пишут коллективную жалобу на агрессивную даму, которая держит в страхе даже воспитателей, сообщает «Осторожно, Москва» .

Очевидцы рассказали, что утром женщина привела дочь в детский сад. Во время переодевания она прилюдно материла ребенка, и за малышку заступились другие матери. Далее агрессивная дама начала кривляться и оскорблять других родителей, после чего схватила зонт и побила им женщину, снимавшую ее на видео.

Пострадавшая уже сходила в больницу, зафиксировала побои и написала заявление в полицию.

По словам родителей, ранее на агрессивную мать уже поступали жалобы. Они добавили, что воспитатели «очень боятся» эту женщину, а однажды она даже избила одну из сотрудниц детского сада.

«Они не знают, как с ней общаться, когда она приводит и отводит ребенка. В прошлый раз она избила воспитателя за то, что ребенок подошел ее приобнять», — рассказала