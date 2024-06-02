Прокуратура Подмосковья проводит проверку после драки на стадионе в Дмитрове Происшествия сегодня в 16:30 Фото - © Скриншот

Прокуратура Подмосковья организовала проверку по факту конфликта между футбольными болельщиками на стадионе «Локомотив» в Дмитрове, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Драка произошла 1 июня. На стадионе проходило официальное спортивное соревнование по футболу среди мужских команд. Перед началом матча среди болельщиков двух команд завязалась драка. Дмитровская городская прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.