Профессиональный боксер с судимостью забил до смерти парня в кальянной в Липецке

Мать избитого до смерти в кальянной в Липецке молодого человека поделилась, что убийца, предположительно, профессиональный боксер, который до этого был судим. Его девушка — экс-возлюбленная убитого, поэтому конфликт мог случиться из-за ревности, сообщает « 112 ».

Пара якобы прибыла в кальянную, чтобы забрать смартфон у 29-летнего мужчины, который отдыхал с друзьями. Напавший отвел жертву в слепую зону и, предположительно, сильно избил ногами до смерти.

Затем экс-девушка убитого начала искать телефон в его карманах. Она знала, что у молодого человека есть деньги в криптовалюте. Поэтому, предположительно, украла их с кошелька.

По словам матери погибшего, агрессор уже совершал подобные преступления. До этого он сидел два года в колонии за избиение иной девушки. Мать погибшего переживает, что виновник избежит наказания.

Конфликт произошел 3 января. Мужчина с девушкой подошли к отдыхающей компании. Затем пришедший внезапно ударил одного из них в лицо, повалил на землю и начал жестоко бить.

29-летний мужчина погиб, поскольку захлебнулся своей кровью. 27-летний агрессор вместе с девушкой ушли из здания. Потом его задержали, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и умышленном причинении вреда здоровью.

