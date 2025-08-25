Продавец помыла аппарат для сладкой ваты дихлофосом в Воронеже

В Воронеже продавец сахарной ваты обработала аппарат дихлофосом, чтобы на сладкое не летели насекомые, сообщает РИА Воронеж .

Инцидент произошел накануне в Центральном городском парке. На опубликованных кадрах видно, как девушка обрабатывает дихлофосом аппарат для сладкой ваты. Затем к продавцу подходят возмущенные очевидцы, которые требуют номер начальства, чтобы пожаловаться на действия девушки.

При этом продавец утверждала, что обрабатывала тару отравой от насекомых. При этом, по словам девушки, она планировала мыть очищающими средствам под струей воды. Однако кран с водой в парке отсутствует.

В соцсетях под видео развернулась дискуссия о виновниках произошедшего. Одни пользователи утверждали, что девушка действовала по распоряжению руководства, другие возлагали ответственность на саму сотрудницу. Кроме того, воронежцы выразили обеспокоенность по поводу мер безопасности в заведениях общественного питания.