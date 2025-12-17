Приезжий из Оренбурга порезал ножом двух мужчин в Москве

В Москве задержали мужчину за нападение с ножом на двух граждан

Между 33-летним уроженцем Оренбурга и двумя мужчинами произошел конфликт на улице Покровка в столице. Во время драки он нанес оппонентам тяжелые ножевые ранения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Одному гражданину агрессор нанес множественные удары в грудь и поясницу, второму — в бедро. Пострадавших участников драки госпитализировали. Одному из них причинен тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний уроженец Оренбурга, который временно находился в Москве. У него изъяли нож и отправили холодное оружие на экспертизу.

Мужчину арестовали. Его обвиняют по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее неудача на экзамене в столичной автошколе так сильно расстроила мужчину, что он решил напасть с ножом на инструктора. Автоучитель находится в реанимации с открытыми ранами грудной клетки и живота.

