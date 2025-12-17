Не сдал экзамен: ученик напал с ножом на автоинструктора в Москве
Фото - © Александр Поташев / Фотобанк Лори
Неудача на экзамене в столичной автошколе так сильно расстроила мужчину, что он решил напасть с ножом на инструктора. Автоучитель находится в реанимации с открытыми ранами грудной клетки и живота, сообщает Mash.
Недовольный ученик обвинил в своей неудаче на экзамене 41-летнего инструктора. Между мужчинами начался конфликт. В результате ученик достал нож и нанес мужчине два удара, а затем скрылся с места преступления.
Пострадавшего оперативно доставили в реанимацию. Напавшего задержали в тот же день. При этом другие ученики характеризуют пострадавшего инструктора как опытного специалиста и спокойного человека.
Ранее подросток ворвался в Успенскую школу в Одинцове, ранил ножом охранника, затем распылил газовый баллончик, а после нанес смертельное ножевое ранение 11-летнему школьнику.
