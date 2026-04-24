Приехавшие на пожар сотрудники МЧС нашли трупы пенсионерок в соседних квартирах

Во время тушения пожара в квартире на Башиловской улице в Москве сотрудники МЧС нашли два трупа пенсионерок в разных квартирах. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Ночью загорелась квартира на 11 этаже. Погибла 79-летняя пенсионерка, которая, по всей видимости, уснула с сигаретой в кровати.

Во время эвакуации пожарные вскрыли дверь соседней квартиры, в которой также находилась женщина пожилого возраста. К сожалению, она уже была мертва к этому моменту. Причиной смерти стала остановка сердца почти три недели назад.

Женщина была одинокой и ее никто не хватился. Также в ее квартире нашли кошку, которая сумела выживать без еды и воды все это время, спасенного питомца забрали соседи.

