Председатель Верховного суда России Ирина Подносова умерла от рака

В Москве в возрасте 71 год умерла председатель Верховного суда (ВС) России Ирина Подносова. Причина смерти — онкологическое заболевание, сообщает ТАСС .

В Верховном суде подтвердили, что Подносовой не стало. Она умерла 22 июля.

Коллектив Верховного суда выразил соболезнования родным и близким женщины.

Подносова руководила ВС с 17 апреля 2024 года. С 1990 по 2013 год женщина была судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а потом его председателем. С 2013 по 2018 годы Ирина работала заместителем, а потом председателем Ленинградского областного суда.

С сентября 2018 года по июль 2020 года Подносова была главой Второго апелляционного суда общей юрисдикции. С 24 июля 2020 года работала заместителем председателя Верховного суда РФ — председателя судебной коллегии по экономическим спорам.