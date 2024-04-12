Правнучке летчика Валерия Чкалова грозит в РФ 7 лет колонии за призывы к терроризму

SHOT: правнучке летчика Чкалова в РФ грозит 7 лет тюрьмы за призывы к терроризму

На правнучку летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за призывы к терроризму с использованием интернета, ей может грозить до 7 лет тюрьмы, сообщает SHOT .

Ранее в своих постах в соцсетях в интервью украинскому каналу Богданова заявляла, что по Москве следует нанести ядерный удар. Кроме того, она призывала спонсировать ВСУ и негативно отзывалась о ВС РФ. Еще девушка собирала деньги для нацбатальонов.

После начала СВО Богданова уехала из страны. У нее есть гражданство Израиля.

Дарья Богданова — правнучка советского летчика-испытателя и Героя СССР Валерия Чкалова. Семья перестала общаться с девушкой. По последней информации, она живет в Бельгии.