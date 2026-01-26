Пожарные дважды потушили загоревшиеся автомобили в Ступине 24 и 25 января

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали два возгорания легковых автомобилей в городском округе Ступино 24 и 25 января, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В субботу и воскресенье, 24 и 25 января, сотрудники противопожарно-спасательной службы выезжали на тушение автомобилей в округе Ступино.

Первый случай произошел 24 января днем. В службу «Система-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля Ford Focus. По прибытии пожарные обнаружили, что моторный отсек охвачен пламенем. После оценки обстановки и проверки отсутствия газобаллонного оборудования огнеборцы развернули рукавную линию, локализовали и потушили пожар, не допустив его распространения на весь автомобиль. Водителю оказали психологическую поддержку. Пострадавших не было, пояснил начальник караула ПСЧ-334 Иван Семянчиков.

Второй инцидент произошел утром 25 января в поселке Михнево, где загорелся автомобиль Citroen C4. До прибытия пожарных водитель и очевидцы пытались самостоятельно потушить огонь. Сотрудники ПСЧ-269 оперативно подали ствол на тушение и ликвидировали возгорание в моторном отсеке. Никто не пострадал, сообщил начальник ПСЧ-269 Олег Метельков.

Олег Метельков также напомнил, что для предотвращения подобных происшествий необходимо регулярно проверять техническое состояние автомобиля, доверять ремонт электропроводки профессионалам и иметь в машине исправный огнетушитель. При обнаружении возгорания следует немедленно звонить по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.