сегодня в 05:45

Пожар в торговых павильонах Сергиева Посада локализован на площади 3 тыс. кв. м, сообщает МЧС Московской области.

«…пожар локализован на 3000 квадратах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сергиев Посаде горят торговые павильоны на рынке по улице 1-я Рыбная. Огонь охватил 3 тыс. квадратов.

В ликвидации пожара участвуют 57 специалистов и 18 единиц техники.

Причины пожара уточняются. О пострадавших не сообщается.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.