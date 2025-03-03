Пожар в двухэтажном здании на Спартаковской площади в Москве локализован

Пожарно-спасательные расчеты локализовали возгорание в двухэтажном здании в центре российской столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

ЧП произошло в понедельник вечером на Спартаковской площади. Прибывшие на место пожарные установили, что горит кровля одного из зданий культурно-делового кластера Басманный двор. Общая площадь возгорания составила 100 кв. м.

Информации по погибших и пострадавших в настоящее время нет.

На месте происшествия продолжают работать около 80 сотрудников МЧС и 24 единицы спецтехники.