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Пожар произошел на территории таксомоторного парка на юге Москвы

Возгорание произошло во вторник утром на территории таксомоторного парка, расположенного в 1-м Нагатинском проезде, д. 14, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что огонь охватил одноэтажный ангар.

Сейчас пожарные стараются потушить пламя. К ликвидации возгорания привлекли 35 человек и 11 единиц техники.

Дальнейшая информация уточняется.

Очевидцы сняли пожар на юге столицы на видео, его публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва». На кадрах видно, как над зданием клубами поднимается серый дым, заметны отблески пламени.