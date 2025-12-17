сегодня в 17:43

Потолок рухнул на школьников во время уроков в Петербурге

Подвесной потолок едва не раздавил школьников, рухнув на них во время урока в одном из учебных заведений Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Потолок обрушился в гимназии № 56. В Сети появилось видео из класса, в котором произошел инцидент.

В кадре запечатлен потолок, часть которого обвалилась. Также на видео показано, как опасно повис светильник после обрушения конструкции.

К счастью, никто из учеников не пострадал. Проблему удалось устранить.

СК заинтересовался происшествием. Правоохранители проводят проверку.

