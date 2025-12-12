сегодня в 21:15

Дерево рухнуло на женщину из-за ураганного ветра на юге Москвы

Москва оказалась во власти снегопада и сильного ветра. Непогода обрушила дерево, которое упало на женщину на юге столицы, сообщает SHOT .

Происшествие случилось на Автозаводской улице около 20:00. Порывистый ветер повалил дерево, оно упало на тротуар. В этот момент там находилась 39-летняя москвичка.

Женщину спасли прохожие — они вызвали скорую. Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и открытый перелом левой ноги. Сейчас она находится в больнице.

Это не первое дерево, упавшее из-за непогоды в пятницу. Ранее на Тверском бульваре ветер снес новогоднюю елку.

Синоптики ранее спрогнозировали, что вечером в пятницу в Москве будут осадки в виде снега и сильный ветер с порывами до 15-17 м/сек, на дорогах образуется гололедица. Непогода сохранится до вечера субботы.

В выходные ночью ударят морозы: температура будет от минус 4 до минус 9 градусов. Образуется небольшой снежный покров.

