Пособник покушения на генерала Алексеева начал давать показания на сообщников
Виктор Васин, обвиняемый в пособничестве при подготовке покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС.
Как рассказал адвокат обвиняемого, он дает изобличающие показания на других фигурантов покушения.
«Васин дает показания в отношении других фигурантов уголовного дела. Он сотрудничает со следствием», — сказал адвокат.
Покушение на Алексеева произошло 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве. В него выстрелили не менее трех раз.
Сейчас состояние раненого генерал-лейтенанта остается стабильным. Вероятный исполнитель покушения признал свою вину.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.