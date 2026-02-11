сегодня в 16:15

Пособник покушения на генерала Алексеева начал давать показания на сообщников

Виктор Васин, обвиняемый в пособничестве при подготовке покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС .

Как рассказал адвокат обвиняемого, он дает изобличающие показания на других фигурантов покушения.

«Васин дает показания в отношении других фигурантов уголовного дела. Он сотрудничает со следствием», — сказал адвокат.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве. В него выстрелили не менее трех раз.

Сейчас состояние раненого генерал-лейтенанта остается стабильным. Вероятный исполнитель покушения признал свою вину.

