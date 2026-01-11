После схода лавин во Франции погибли три лыжника
Три лыжника погибли после схода лавин на юго-востоке Франции, сообщает RT со ссылкой на BFMTV.
«(На лыжном курорте. — прим. ред.) Ареш-Бофор погиб мужчина, который катался на лыжах вне трассы», — говорится в сообщении.
Кроме того, еще человек получил тяжелые травмы.
Также сообщалось, что два француза погибли в лавине на другом курорте.
Ранее на грузинском горнолыжном курорте во время катания произошел сход лавины, которая накрыла нескольких туристов. Среди лыжников были россияне.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.