После падения беспилотника на крышу «Форте Арены» в Таганроге загорелась кровля

В результате падения БПЛА в Таганроге на стадионе «Форт Арена» начался пожар на кровле площадью 30 метров, разрушена стена, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

По его словам, БПЛА сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе.

Кроме того, в Азове обломками беспилотника посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до пяти квадратных метров.

Отмечается, что возгорания уже удалось ликвидировать. Пострадавших среди людей нет.

В Таганроге Ростовской области раздаются взрывы. Местные жители рассказывают о ликвидации украинских беспилотников.