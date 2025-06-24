«Успеют взорвать, не успеют?»: ПВО отражает атаку украинских БПЛА на Таганрог
В Сеть попало видео уничтожения дрона ВСУ в небе над Таганрогом
В Таганроге Ростовской области раздаются взрывы. Местные жители рассказывают о ликвидации украинских беспилотников, сообщает «Осторожно, новости».
Одна из очевидцев сняла на видео момент уничтожения дрона в воздухе. На нем видно, как в темном небе происходит яркая вспышка, раздается громкий хлопок.
«Успеют взорвать, не успеют? Взорвали», — комментирует женщина за кадром.
Кроме того, 8 беспилотников сбили в Ульяновской области. В результате отражения атаки дронов никто не пострадал. Губернатор региона Алексей Русских заявил о действующих в области ограничениях на работу мобильного интернета.