«Успеют взорвать, не успеют?»: ПВО отражает атаку украинских БПЛА на Таганрог

В Сеть попало видео уничтожения дрона ВСУ в небе над Таганрогом

Одна из очевидцев сняла на видео момент уничтожения дрона в воздухе. На нем видно, как в темном небе происходит яркая вспышка, раздается громкий хлопок.

«Успеют взорвать, не успеют? Взорвали», — комментирует женщина за кадром.

Кроме того, 8 беспилотников сбили в Ульяновской области. В результате отражения атаки дронов никто не пострадал. Губернатор региона Алексей Русских заявил о действующих в области ограничениях на работу мобильного интернета.