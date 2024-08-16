Полуголый житель Магнитогорска пытался угнать ехавший по трассе автомобиль Lada

Окровавленный житель Магнитогорска с ножом в руках прыгал на машины прямо на трассе, залезал в них и едва не угнал автомобиль Lada с пассажирами внутри, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в ночь на 16 августа на пересечении улиц Жукова и Зеленый лог. Неадекватный мужчина, будучи практически без одежды и в крови, бегал по трассе с криком: «Помоги, брат». У него был с собой нож.

31-летний нарушитель прыгал на движущиеся автомобили и пытался залезть в них. В какой-то момент ему удалось сделать это.

Он прямо на ходу залез в автомобиль Lada, в котором также находились водитель и пассажиры. Когда водитель вышел, чтобы разобраться, неадекват едва не угнал транспорт, но его удалось остановить.

После этого мужчина залез на лобовое стекло автомобиля Ford. Он чудом не оторвал машине дворники и упал на асфальт.

Очевидцы вызвали правоохранителей на место происшествия. Неадеквата задержали, он находится в полиции.