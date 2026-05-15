Полиция задержала блогера за стрим с оскорблениями СВО

В Вологодской области оперативники доставили в отдел 25-летнего жителя Коряжмы после пьяного стрима с оскорблениями бойцов СВО и их жен. В его действиях усмотрели признаки административного правонарушения, сообщает «Царьград» .

Все произошло в городе Сокол. По данным полиции, мужчина провел трансляцию накануне Дня Победы. Во время эфира он оскорблял российских военных и их жен, а также заявил о поддержке украинских военных. Поводом для резких высказываний стал комментарий зрительницы с предложением отправиться в зону боевых действий.

Правоохранители обнаружили в записи признаки нарушения по статье 20.3.3 КоАП РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России. После того как ролик вызвал общественный резонанс, блогер удалил запись, закрыл страницу и вышел в эфир с извинениями, сославшись на провокации.

15 мая сотрудники полиции установили его местонахождение и доставили в отдел. На допросе задержанный заявил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, не контролировал эмоции и раскаивается. Он выразил готовность понести наказание, пишет ИА Регнум.

Ранее подобные случаи нередко заканчивались не только административными штрафами, но и уголовными делами.

