Полиция прервала нелегальный дрифт-ивент на «Газпром Арене» в Петербурге

На выходных в Петербурге прошли нелегальные дрифт-сессии: одна — на парковке ТЦ в Кудрово, другая — у «Газпром Арены» на Крестовском острове. Первая встреча быстро завершилась после приезда ДПС, а вот вторая собрала несколько десятков автолюбителей, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Несмотря на дождь и сильный ветер, гонщики устраивали заезды на скоростях до 120 км/ч. В какой-то момент столкнулись Mercedes и BMW — к счастью, обошлось без серьезных травм.

Мероприятие было прервано полицией. Четыре автомобиля с подозрительными ВИН-номерами отправили на спецстоянку. Водителям может грозить уголовная ответственность.

Кроме того, 11 участников направили на медосвидетельствование — пятеро отказались от теста на алкоголь, теперь они будут привлечены к ответственности. Полиция также зафиксировала множество нарушений: отсутствие ремней, страховок и прочие.

ГУ МВД по Петербургу напомнило, что участие в таких мероприятиях опасно не только для жизни, но и для свободы.