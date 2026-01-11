сегодня в 02:18

Politico: США нанесли удары по более чем 35 целям в Сирии

США в рамках ударов против террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии нанесли удары по более чем 35 целям, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico

«Было выпущено более чем 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям», — говорится в сообщении.

Для ударов было применялись более 20 единиц авиации, в том числе истребители-бомбардировщики F-15E, штурмовики A-10, самолеты огневой поддержки AC-130J, БПЛА MQ-9. Кроме того, использовались истребители F-16 Иордании.

Американский президент Дональд Трамп 13 декабря сказал, что убийство военнослужащих США в Сирии — нападение на Соединенные Штаты.

Группировка, по словам Трампа, совершила атаку против Соединенных Штатов и Сирии. Удар был нанесен в опасной части страны, которая еще не полностью находится под контролем местных властей.

*Исламское государство — экстремистская, террористическая организация, запрещена в РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.