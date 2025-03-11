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Поле выгорело из-за неудачной атаки БПЛА по железной дороге в Раменском округе

В Раменском округе из-за неудачной атаки беспилотника ВСУ по железнодорожному полотну выгорело поле. Инцидент произошел в селе Агашкино, сообщает SHOT .

В Сети появились снятые очевидцем кадры, которые запечатлели неудачную атаку. Дрон был направлен в сторону железной дороги, но врезался в провода и упал.

В результате загорелось поле. На месте уже работают оперативные службы. О пострадавших не сообщается.

Российский Следком возбудил уголовное дело после массированной атаки по Московскому региону беспилотниками, запущенными ВСУ. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 91 дрона противника над регионом.

В результате украинской атаки в Подмосковье погиб один человек, еще около 20 — пострадали. На земле зафиксированы разрушения. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, больше всего раненых и разрушений — в 3 муниципалитетах. Речь идет о Домодедове, Ленинском и Раменском округах.

В Ленинском округе БПЛА рухнули на территории складов, принадлежащих компаниям «МосКокс» и «Сантехкомплект», добавил Воробьев.