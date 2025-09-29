Покойников переселили с Богословского кладбища Петербурга, не уведомив близких

Жители Петербурга обратились в суд, требуя от городских структур восстановить могилы их предков на Богословском кладбище и компенсировать моральный ущерб. Семья утверждает, что две организации самовольно перезахоронили их родственников, не уведомив об этом. Иск подан против комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга и СПб ГКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», сообщает «Бриф24» .

Мужчина, подавший иск с сестрой, пояснил, что его прабабушка была похоронена на этом кладбище в 1959 году. Позднее, в 1974 году, там же разместили урну с прахом его деда. Эти факты задокументированы. Оба усопших пережили блокаду Ленинграда.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева, семья регулярно ухаживала за могилой. Но в 2010 году на участке появилось захоронение неизвестной женщины, а затем и надписи с именами еще двух усопших.

«Истцы и их родственники неоднократно обращались с заявлениями к администрации кладбища и в профильный комитет. Ответы, указывает пострадавший, противоречивы и уклончивы: что произошло никто объяснить не может, а прабабушка и дедушка то покоятся там, где и были, то перенесены на соседний участок. А на соседнем участке стоит только крест с фамилией прабабушки», — написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Заявители не знают, где теперь покоятся их предки. В 2025 году им предложили отказаться от прав на спорный участок. Истцы настаивают на восстановлении первоначального вида захоронения и требуют от ответственных организаций выплаты компенсации в размере 1 миллиона рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.