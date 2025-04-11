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Появилось видео падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке

В США вертолет упал в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. Кадры с падением вертолета опубликовал SHOT .

По предварительной информации, на борту Bell-206L находились туристы, в том числе один ребенок.

Вертолет направлялся из центра Манхэттена. По предварительным данным, причиной катастрофы мог стать сильный ветер. Официальная версия произошедшего пока не называлась.

Число погибших при крушении вертолета в США увеличилось до шести.