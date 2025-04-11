Появилось видео падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке
В США вертолет упал в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. Кадры с падением вертолета опубликовал SHOT.
По предварительной информации, на борту Bell-206L находились туристы, в том числе один ребенок.
Вертолет направлялся из центра Манхэттена. По предварительным данным, причиной катастрофы мог стать сильный ветер. Официальная версия произошедшего пока не называлась.
Число погибших при крушении вертолета в США увеличилось до шести.