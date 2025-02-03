Появилось видео госпитализации раненого основателя батальона «Арбат» Саркисяна

В Сети появилась видеозапись, на которую попал момент госпитализации в машину скорой помощи раненого при покушении основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Его попытались убить в столичном ЖК «Алые паруса». Кадры публикует SHOT .

На видео показано, как несколько человек в сопровождении сотрудников МЧС выносят мужчину из подъезда столичного ЖК «Алые Паруса», где прогремел взрыв.

46-летний Саркисян получил серьезные ранения, сейчас он в реанимации. У основателя «Арбата» выявили черепно-мозговую травму, контузию и ожоги. Его состояние тяжелое.

Двоих охранников Саркисяна, которые также получили ранения при взрыве, доставили в другие медучреждения Москвы.

Взрыв произошел в понедельник утром в подъезде дома №77 по улице Авиационной в тот момент, когда Саркисян проходил через холл в сопровождении охраны. В результате произошедшего пострадали 4 человека, один погиб. Возбуждено уголовное дело.