Появились фото Наговициной со сломанной ногой на пике Победы

Газета «Известия» опубликовала фотографии россиянки Натальи Наговициной, которая сломала ногу и застряла на пике Победы. Кадры сделаны в момент, когда спортсменка уже получила травму.

На фото запечатлены сама россиянка, а также альпинисты, которые попытались прийти к ней на помощь. Это Роман Мокринский, итальянец Лука Синигалья, немец Гюнтер Зигмунд. Их попытка спасти россиянку оказалась безуспешной.

На одном из опубликованных фото изображена сама Наталья. В кадре видна сломанная нога женщины. Она зафиксирована палкой от палатки. На фото также запечатлен Лука, он обнимает Наговицину.

На втором фото изображены Зигмунд и Мокринский. Они позируют на фоне палаток и горных вершин. На еще одном кадре видна разорванная палатка россиянки.

Наговицина сломала ногу на спуске в середине августа и поэтому застряла на пике Победы. Сначала она подавала признаки жизни, все это время спасатели и добровольцы пытались оказать ей помощь. Итальянец Лука, который попытался спасти женщину, получил сильное обморожение и умер от отека мозга 15 августа.

Россиянку признали пропавшей без вести. Новые кадры с дрона не выявили признаков, что женщина жива. Однако по видео нельзя сказать, что Наговицина точно умерла. Ранее операцию по ее спасению отменили из-за непогоды.