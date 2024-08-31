Поиски пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 осложняет непогода

Сильный туман и плохая видимость осложняют поиски вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь Аэро», пропавшего на Камчатке. Авиация не может подобраться к району поиска, сообщает Mash .

О пропаже вертолета с туристами стало известно 31 августа. Связь с бортом была потеряна после вылета в поселок Николаевка Елизовского района.

Туристы отправились на экскурсию на вулкан Вачкажец. Она стоила 20 тыс. рублей. Группу собрал местный гид-экстремал Кирилл Серегин. Он вместе с супругой летел на пропавшем вертолете. Экскурсия планировалась на 1 сентября, но Серегин перенес ее на 31 августа. Он аргументировал это тем, что в первый день лета будет нелетная погода.

Всего на борту находятся 19 человек. Ранее в Сети появился полный список пропавших. Вертолетом управлял командир воздушного судна Денис Блещик.