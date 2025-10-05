Погибший на вулкане на Камчатке был опытным альпинистом

Погибший при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке 60-летний Виктор В. был членом Федерации альпинизма РФ и членом Камчатской Федерации альпинизма и скалолазания, это был опытный альпинист, сообщает SHOT .

4 октября альпинисты сорвались, когда совершали восхождение на Вилючинский вулкан. Они не могли выбраться сами из-за травм. Мужчин погиб, также при спуске скончалась одна женщина. Еще одну пострадавшую спустили и передали медикам. Она после ночи на склоне получила обморожение.

Как рассказали знакомые погибшего, у мужчины было много подъемов на Камчатке. Последний раз до Вилючинского в апреле он покорил Ключевскую сопку и снял кратер вулкана.

Предварительно, альпинист вел двух туристок 27 и 34 лет как гид. Но маршрут на вулкан закрыли с 1 июля 2025 года. На него запретили ходить из-за частых камнепадов. Вместе с мужчиной сорвалась 27-летняя женщина, которая скончалась из-за множественных травм. Также 34-летнюю туристку доставили в больницу.

