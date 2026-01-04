Погибли на месте: двое детей рухнули в колодец при катании с горки в Татарстане
Дети погибли при падении в колодец у несанкционированной горки в Татарстане
Фото - © Официальный канал прокуратуры Республики Татарстан в Telegram
Двое детей погибли в результате падения в колодец у несанкционированной горки в Татарстане. По факту гибели несовершеннолетних проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Трагедия произошла в Менделеевске. Предварительно, в воскресенье, 4 января, в одном из колодцев, который расположен вблизи несанкционированной детской горки, обнаружили тела несовершеннолетних местных жителей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Прокуратура держит на контроле ход и расследование уголовного дела по факту смерти двух детей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.