Подумали, что взрыв: мужчина запустил фейерверк в военкомате в Калуге

Мужчина запустил фейерверк в здании военкомата в Калуге, люди приняли залпы за взрывы, сообщает SHOT .

В пятницу днем в здании комиссариата в Ферзиковском районе мужчина запустил неожиданный салют. Он зашел в военкомат, а затем внезапно поджег фейерверк.

Произошло четыре залпа. Люди услышали звуки и приняли их за взрывы. В панике они стали прятаться в кабинетах. Затем их эвакуировали через черный выход.

В результате инцидента произошло небольшое возгорание, которое сотрудники военкомата потушили самостоятельно.

Виновник беспорядка попытался сбежать сразу после начала залпов, но его быстро задержали.

Сотрудники правоохранительных органов допросили мужчину. По словам правонарушителя, с ним связались мошенники и подтолкнули на такой поступок, пообещав закрыть кредиты.