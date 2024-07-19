Подумали, что взрыв: мужчина запустил фейерверк в военкомате в Калуге
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Мужчина запустил фейерверк в здании военкомата в Калуге, люди приняли залпы за взрывы, сообщает SHOT.
В пятницу днем в здании комиссариата в Ферзиковском районе мужчина запустил неожиданный салют. Он зашел в военкомат, а затем внезапно поджег фейерверк.
Произошло четыре залпа. Люди услышали звуки и приняли их за взрывы. В панике они стали прятаться в кабинетах. Затем их эвакуировали через черный выход.
В результате инцидента произошло небольшое возгорание, которое сотрудники военкомата потушили самостоятельно.
Виновник беспорядка попытался сбежать сразу после начала залпов, но его быстро задержали.
Сотрудники правоохранительных органов допросили мужчину. По словам правонарушителя, с ним связались мошенники и подтолкнули на такой поступок, пообещав закрыть кредиты.