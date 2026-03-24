Подросток жестоко избил и зарезал 51-летнюю женщину под Волгоградом

В Волгоградской области несовершеннолетний юноша убил 51-летнюю женщину, руководствуясь корыстными побуждениями. В ходе следствия выяснилось, что 15-летний мальчик готовился к преступлению, сообщили в СУ СК РФ по Волгоградской области .

Предварительно известно, что 15-летний подозреваемый заранее подготовился к преступлению. 13 марта, проникнув в жилище, он попытался лишить хозяйку жизни путем удушения. После оказанного сопротивления агрессор стал избивать потерпевшую с помощью предметов, оказавшихся под рукой, и продолжал это до тех пор, пока она не перестала сопротивляться.

Затем злоумышленник потребовал у женщины выдать ему деньги, после чего нанес ей множество ударов ножом. Полученные повреждения привели к моментальной смерти жертвы.

Совершив преступление, обвиняемый предпринял попытку скрыться, однако в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.