Подросток по указанию украинских мошенников поджег две АЗС в Подмосковье

15-летний подросток устроил поджог на двух автозаправках в Подмосковье. По предварительным данным, школьник действовал по указаниям украинских мошенников, сообщает SHOT .

Сразу два ЧП произошли в пятницу днем в Истринском городском округе. Сначала загорелась заправка в населенном пункте Пионерский, а затем — в селе Онуфриево. В результате поджога бензоколонки полностью уничтожены.

Правоохранительные органы оперативно вычислили личность поджигателя и задержали юношу. В ходе допроса подросток признался, что получал инструкции по телефону от неизвестных, предварительно — от телефонных мошенников с Украины.

В настоящее время следователи разбираются с несовершеннолетним поджигателем и его родителями, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

