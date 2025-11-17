Подросток-мигрант затевает конфликты и избивает детей в Москве

В социальных сетях распространяется информация, что подросток-мигрант нападает на детей в Москве и избивает их. Делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СК РФ.

Подросток избивает детей, используя малозначительный повод для конфликта. Следователи организовали проверку по статье о хулиганстве, которую контролируют в центральном аппарате ведомства.

Ранее на конечной остановке «6-й микрорайон Бибирева» в Москве водитель-мигрант из Средней Азии совершил развратные действия против уснувшей пассажирки, которая приехала из того же региона. Мужчину задержали.

При этом руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов назвал хорошей новостью возможный завоз в Россию рабочих из Индии. Москва и Нью-Дели ведут работу над двусторонним соглашением, которое предусматривает расширение правовых гарантий для индийских граждан, работающих в РФ, и увеличение их численности в ближайшие годы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.