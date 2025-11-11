Засунул руку под юбку: водитель-мигрант надругался над уснувшей пассажиркой

сегодня в 16:36

Мигрант-водитель осуществил развратные действия против приезжей в Москве

Утром 8 ноября на конечной остановке «6-й микрорайон Бибирева» в Москве водитель-мигрант из Средней Азии совершил развратные действия против уснувшей пассажирки, которая приехала из того же региона. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Примерно в 05:00 58-летний водитель заметил, что в автобусе спит 25-летняя девушка-пассажирка. Она села в общественный транспорт и доехала до конечной.

Водитель захотел воспользоваться состоянием девушки. Он, предположительно, запустил руки под юбку и начал щупать ее.

Личность водителя выяснили правоохранители. Они провели задержание. Возбуждено уголовное дело.

