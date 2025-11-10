Эксперт заявил о нехватке мигрантов в России

Ранее стало известно, что Москва и Нью-Дели ведут работу над двусторонним соглашением, которое предусматривает расширение правовых гарантий для индийских граждан, работающих в России, и увеличение их численности в ближайшие годы.

«В принципе, можно сказать, что мигранты из СНГ закончились. Это не такие уж и огромные страны. Да, есть огромный Узбекистан, но там после прихода (к власти президента Шавката — ред.) Мирзиеева идут прекрасные реформы, в рамках которых страна расцветает», — объяснил Коженов.

Он подчеркнул, что в связи с этим узбеки массово уезжают на родину. Количество граждан Узбекистана в России сократилось на 700 тыс. человек.

Кроме того, миграцию сокращают пришедшие в Среднюю Азию западные компании, которые предлагают местным жителям сезонную и постоянную работу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.