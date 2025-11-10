Россия и Индия готовят соглашение о защите прав индийских работников

Москва и Нью-Дели ведут работу над двусторонним соглашением, которое предусматривает расширение правовых гарантий для индийских граждан, работающих в России, и увеличение их численности в ближайшие годы, сообщает РБК .

По данным The Economic Times, договоренность может быть заключена в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Индию 5–6 декабря, где он встретится с премьер-министром Нарендрой Моди.

По данным российского Минтруда, на 2025 год установлена квота для привлечения 71 817 индийских работников при общей квоте для иностранцев в 234,9 тысячи человек. Индийские мигранты преимущественно заняты в строительной и текстильной отраслях, однако отмечается растущий спрос на квалифицированных специалистов в машиностроении и электронной промышленности.

Российский посол в Индии Денис Алипов подтвердил подготовку «солидного пакета договоренностей» по широкому спектру направлений сотрудничества.