Подростки устроили массовую драку со случайными жертвами в Ленобласти

В Тихвине Ленинградской области у магазина, торгующего алкоголем, произошла массовая драка с участием несовершеннолетних. Молодые люди, вероятно, в погоне за развлечением и вниманием в интернете, начали избивать случайных прохожих, сообщает РЕН ТВ .

«Тихо-тихо, не трогай его! Э! Да вы что! Вы что делаете-то?» — кричали разные люди за кадром происходящего.

Следственный комитет уже возбудил по данному факту уголовное дело.

В соцсетях активно распространяется видео, где группа подростков жестоко избивает мужчину. Конфликт начался на улице, но затем агрессоры переместились внутрь торговой точки, где продолжили наносить удары. Весь момент преступления был снят участниками на видео.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание предоставить ему отчет о ходе выяснения всех деталей случившегося.

