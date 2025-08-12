Подростки на самокате врезались в столб и упали под колеса автобуса в Москве

Baza опубликовала видео, на котором запечатлено, как подростков на самокате откинуло под колеса автобуса в Москве. Они арендовали самокат под чужим профилем, врезались в столб, после чего один из них оказался под машиной.

На записи молодые люди едут по тротуару и маневрируют на электросамокате. Затем они на скорости врезаются в столб, и их откидывает под колеса автобуса. Самокат падает чуть дальше.

В момент столкновения автобус продолжал движение.

По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, инцидент произошел 11 августа в 22:14 на улице Никулинская в российской столице. Электросамокатом управляли два 16-летних подростка.

Один из них после столкновения со столбом свалился под едущее транспортное средство и погиб на месте. Второму подростку понадобилась помощь врачей.