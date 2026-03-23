Подростки из Дагестана устроили интимную переписку с парнем и вымогали 500 тыс
Подростки из Каспийска в Республике Дагестан вступили в интимную переписку с 20-летним молодым человеком, представившись девушкой. Затем вымогали у него средства, сообщает Mash Gor.
Четыре школьника создали фейковую страницу девушки в социальных сетях. Затем начали переписываться от ее имени с 20-летним жителем Махачкалы.
Через некоторое время переписка перешла в формат «18+». Молодой человек послал несколько голых фотографий и планировал отправиться на свидание.
Девушка туда не пришла. Вместо нее появились вымогатели и потребовали от парня 500 тыс. рублей.
Парень заплатил 150 тыс. Остальную часть должен был передать при следующей встрече.
Потерпевший пожаловался в полицию. Правоохранители задержали юных вымогателей.
