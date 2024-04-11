Подполье сообщило об ударе по украинскому Бурштыну

По украинскому городу Бурштын, где расположена теплоэлектроцентраль, был нанесен удар, сообщает РИА Новости.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что данная ТЭЦ питает не только Ивано-Франковскую, но и соседние области Украины.

Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления .

Ранее стало известно, что после ночных ударов в Киевской области произошел пожар на Трипольской ТЭС. ВСУ отчитались о том, что были сбиты 39 из 40 запущенных беспилотников «Герань».