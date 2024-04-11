Подполье сообщило об ударе по украинскому Бурштыну
Фото - © РИА Новости
По украинскому городу Бурштын, где расположена теплоэлектроцентраль, был нанесен удар, сообщает РИА Новости.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что данная ТЭЦ питает не только Ивано-Франковскую, но и соседние области Украины.
Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления .
Ранее стало известно, что после ночных ударов в Киевской области произошел пожар на Трипольской ТЭС. ВСУ отчитались о том, что были сбиты 39 из 40 запущенных беспилотников «Герань».