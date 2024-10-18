Поддубный: полковника-инструктора Центра спецопераций ВСУ уничтожили в зоне СВО

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В зоне спецоперации уничтожили подполковника Центра специальных операций СБУ Руслана Степанюка, рассказал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в Telegram-канале .

По словам Поддубного, Степанюк являлся профессиональным инструктором по минно-взрывной подготовке. Его ликвидировали в районе населенного пункта Новоселидовка в Донецкой Народной Республике.

Ранее в зоне СВО ликвидировали наемника ВСУ из Ирландии, которому было около 20 лет. Погибший числился в рейнджерском крыле Сил обороны и был неоднократно ранен, воюя за армию Украины.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что среди пленных солдат ВСУ встречаются иностранные наемники. Этим вопросом будут заниматься компетентные органы.